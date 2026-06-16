Pour des travaux rapides, le jeu de lingettes jetables EasyFix Mini avec ses 15 lingettes innovantes en matériau très absorbant haute qualité vous permet de toujours bénéficier d'une serpillière propre avec la buse pour sol EasyFix Mini. La lingette jetable assure un nettoyage en profondeur et hygiénique de toutes les surfaces dures grâce à une dissolution et une absorption de la saleté optimales, même dans les coins et sur les bords. Elle se fixe rapidement et facilement par velcro à la buse pour sol EasyFix Mini pour nettoyeur vapeur. Il suffit d'appuyer sur la buse pour sol EasyFix Mini avec les bandes velcro jaunes du côté lingette et le tour est joué. Après le nettoyage, mettre simplement la lingette au rebut avec les ordures ménagères. La lingette jetable évite le lavage fastidieux et chronophage des serpillières sales.