SC wegwerpdoeken EasyFix Mini
15 wegwerpdoeken voor het vloermondstuk EasyFix Mini, voor het snel en hygiënisch reinigen van harde oppervlakken. Met de gele klittenbandstrips kunnen de doeken eenvoudig worden bevestigd.
Als het snel moet, zorgt de doekenset EasyFix Mini met 15 innovatieve wegwerpdoeken van hoogwaardig sterk absorberend materiaal ervoor dat er altijd een schone doek voor het vloermondstuk EasyFix Mini binnen handbereik is. De wegwerpdoeken maken het vuil los en nemen dit goed op. Alle harde oppervlakken worden grondig en hygiënisch schoon, ook in de hoeken en bij de plinten. Met klittenband zet u de doeken snel en eenvoudig vast op het vloermondstuk EasyFix Mini voor de stoomreiniger. U hoeft het vloermondstuk EasyFix alleen maar op de gele klittenband te drukken en de doek zit vast. Na het schoonmaken gooit u de doek gewoon weg met het huisvuil. U bent dus geen tijd meer kwijt aan het wassen van vieze doeken.
Kenmerken en voordelen
Altijd een schone doek bij de hand
- Voor een glanzend reinigingsresultaat.
Eenvoudig en hygiënisch zonder te wassen
- Dankzij de wegwerpdoek is het moeizame en tijdrovende wassen van vuile doeken niet langer nodig.
Handige klittenbandbevestiging
- Met de gele klittenbandstrips kunnen doeken snel en eenvoudig bevestigd worden.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Wegwerpdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Hoogwaardig en extra absorberend materiaal.
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
Bijzonder geschikt voor kleine ruimtes en moeilijk bereikbare plekken
- Voor perfecte reinigingsresultaten en een groter gereinigd oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|270 x 118 x 3
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)