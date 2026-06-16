Poignée pistolet haut de gamme

Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d’eau allant jusqu’à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.

Les matériaux de qualité alimentaire et résistant à l’eau offrent les meilleures conditions pour l’utilisation dans l’artisanat et l’industrie alimentaire. Raccord pour flexibles HP M 22 × 1,5.

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 300
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,9