Hoogwaardig hogedruk-spuitpistool

Robuust, duurzaam high-end spuitpistool voor gebruik in de voedingsindustrie en industrie. Zeer lage drukval - zelfs bij watervolumes tot 2500 l/h.

Robuust en duurzaam hoogwaardig hogedrukpistool uit materialen geschikt voor de voedingsindustrie en bestand tegen zeewater. Ideaal voor professioneel gebruik, bv. in de voedingsindustrie. Met geoptimaliseerde wateropbrengst bij verlies aan lage druk bij een wateropbrengst tot 2500 l/u. Aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1.5.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9