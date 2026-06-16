Agent de phosphatation PressurePro, RM 48, 20l
Dégraissage et phosphatation en une seule opération. Protège temporairement contre la corrosion et offre une bonne couche de fond pour la peinture. Mis en œuvre, il donne des couches de phosphate de fer grises à bleues.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|2
|Poids (kg)
|23,7
|Poids emballage inclus (kg)
|24,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 237 x 430
Propriétés
- Dégraissant efficace et agent de traitement au phosphate
- Laisse des couches de phosphate de fer jaunes-bleutées
- Protège de manière fiable contre la corrosion pendant plusieurs jours
- Offre une bonne base d’adhésion de peinture
- Facile à stocker et à manipuler
- Valeur pH dans le concentré, environ 2
- Liquide clair, incolore
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans COV
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/ récipient avec doublure intérieure.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Dégraissage et phosphatation
- Dégraissage des surfaces