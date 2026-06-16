Fosfateermiddel RM 48, 20l
Voor ontvetting en fosfatering in één bewerking. Biedt tijdelijke bescherming tegen corrosie en vormt een goede basis voor verf. Bij verwerking laat het blauw-gele ijzerfosfaatlagen achter.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|2
|Gewicht (kg)
|23,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|24,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschappen
- Krachtig ontvettings- en fosfateermiddel
- Veroorzaakt blauw-gele ijzerfosfaatlagen
- Betrouwbare bescherming tegen corrosie voor meerdere dagen
- Biedt goede hechtgrond voor lak
- Eenvoudige opslag en hantering
- pH-waarde in concentraat circa 2
- Heldere, kleurloze vloeistof
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Vrij van vluchtige organische stoffen
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P406 In corrosiebestendige houder / houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ontvetting en fosfatering
- Ontvetting van oppervlakken