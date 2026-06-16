Fosfateermiddel RM 48, 20l

Voor ontvetting en fosfatering in één bewerking. Biedt tijdelijke bescherming tegen corrosie en vormt een goede basis voor verf. Bij verwerking laat het blauw-gele ijzerfosfaatlagen achter.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 2
Gewicht (kg) 23,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 24,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 260 x 237 x 430
Eigenschappen
  • Krachtig ontvettings- en fosfateermiddel
  • Veroorzaakt blauw-gele ijzerfosfaatlagen
  • Betrouwbare bescherming tegen corrosie voor meerdere dagen
  • Biedt goede hechtgrond voor lak
  • Eenvoudige opslag en hantering
  • pH-waarde in concentraat circa 2
  • Heldere, kleurloze vloeistof
  • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
  • NTA-vrij
  • Vrij van vluchtige organische stoffen
Fosfateermiddel RM 48, 20l
Fosfateermiddel RM 48, 20l
Fosfateermiddel RM 48, 20l
Fosfateermiddel RM 48, 20l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P406 In corrosiebestendige houder / houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
Toepassingen
  • Ontvetting en fosfatering
  • Ontvetting van oppervlakken
Toebehoren