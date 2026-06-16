Grote robuustheid en een uitstekende prijs-prestatieverhouding: de HDS 8/18-4 C Classic warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse met een krachtige 4-polige motor. De krukaspomp bouwt hoge druk op en maakt het mogelijk om met het beproefde Classic hogedrukpistool een breed scala aan reinigingstaken efficiënt en snel uit te voeren. De druk en waterstroom kunnen worden aangepast aan de eisen. Het geïntegreerde waterfilter houdt vuildeeltjes weg van de pomp en verlengt de levensduur. De warmwatertechnologie lost zelfs smeermiddelen effectief op en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen. De zeer betrouwbare en onderhoudsvriendelijke HDS 8/18-4 C Classic is ontworpen voor dagelijks gebruik in zware omstandigheden, of het nu op bouwplaatsen is of in de landbouw, automotive of transportsector. Een robuust stalen buizenframe biedt bescherming tegen stoten, terwijl lekbestendige wielen zorgen voor een hoge wendbaarheid. De machine kan ook met een kraan worden geladen dankzij een bevestigingspunt. De brandstoftank van 30 liter maakt zeer lange werktijden mogelijk. Er is een opbergvak voor accessoires.