Hogedrukreiniger HDS 8/18-4 Classic
HDS 8/18-4 C Classic warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse met een krukaspomp, krachtige 4-polige motor en robuust stalen buizenframe – uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Grote robuustheid en een uitstekende prijs-prestatieverhouding: de HDS 8/18-4 C Classic warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse met een krachtige 4-polige motor. De krukaspomp bouwt hoge druk op en maakt het mogelijk om met het beproefde Classic hogedrukpistool een breed scala aan reinigingstaken efficiënt en snel uit te voeren. De druk en waterstroom kunnen worden aangepast aan de eisen. Het geïntegreerde waterfilter houdt vuildeeltjes weg van de pomp en verlengt de levensduur. De warmwatertechnologie lost zelfs smeermiddelen effectief op en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen. De zeer betrouwbare en onderhoudsvriendelijke HDS 8/18-4 C Classic is ontworpen voor dagelijks gebruik in zware omstandigheden, of het nu op bouwplaatsen is of in de landbouw, automotive of transportsector. Een robuust stalen buizenframe biedt bescherming tegen stoten, terwijl lekbestendige wielen zorgen voor een hoge wendbaarheid. De machine kan ook met een kraan worden geladen dankzij een bevestigingspunt. De brandstoftank van 30 liter maakt zeer lange werktijden mogelijk. Er is een opbergvak voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamEen robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
BetrouwbaarheidRobuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher. Bewezen veiligheidstechnologie zoals warmte- en veiligheidskleppen en waterfilter.
Efficiënte brandertechniekHoge efficiëntie met lage emissies en een lange levensduur. Lange werktoepassingen dankzij brandstoftank van 30 liter. In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
Grote mobiliteit
- Lekbestendige, grote wielen voor veilig manoeuvreren op oneffen ondergrond.
- Met kraanhaak voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|300 - 800
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar)
|235
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|5,5
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,2
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|4,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|30
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|123,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|133,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1075 x 722 x 915
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Standaard warm water
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 8/18-4 Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.