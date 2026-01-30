HDS Trailer HDS 13/35 De Tr1
De HDS 13/35 trailer kan zelfvoorzienend gebruikt worden en bereikt een druk van 350 bar. Het is de perfecte oplossing voor warmwater hogedrukreiniging voor gemeentediensten, op bouwsites en in de industrie.
De echte troef van de HDS 13/35 is zijn mobiliteit. Deze warmwater hogedrukreiniger levert een druk van 350 bar, werkt volledig onafhankelijk van enige energiebron en is bijgevolg uiterst flexibel inzetbaar. Bijvoorbeeld in de bouw, de industrie of in gemeentediensten. De naar wens configureerbare schoonmaakmachine is een absolute allrounder dankzij haar betrouwbaarheid, efficiëntie, eenvoudige servicetoegang en gebruiksgemak.
Kenmerken en voordelen
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
Eenvoudige bedieningGemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik maken snel op- en afrollen mogelijk. Ruime en veilige opbergmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddelen.
Onafhankelijk gebruikGrote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger. Dieseltank van 100 liter, ideaal voor langdurige inzet. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Grote flexibiliteit
- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Skid- en Cab-Varianten maken variabele inzet mogelijk, mobiel of stationair.
Onderhoudsvriendelijk
- Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
- Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
Betrouwbaarheid
- Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
- Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
- Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen (kW/pk)
|19 / 26
|Wateropbrengst (l/u)
|650 - 1300
|Werkdruk (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|9,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Industrie
- Hogedrukslang: 30 m
- Sproeilans: 700 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Drukregeling via toerentalregeling
Toepassingen
- Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
- Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)
Configureerbare componenten
De lagedrukslanghaspel heeft een slangcapaciteit van maximaal 30 meter, inclusief een lagedrukslang van 30 meter. Andere voordelen: comfortabele slinger, grote flexibiliteit bij het vullen van de aanhangwagen en de mogelijkheid om de slang eenvoudig en gemakkelijk tegen vorst te beschermen.
Met een aanzienlijk grotere werkradius voor maximale flexibiliteit bij hogedrukreiniging: de handige hogedrukslanghaspel voor de HDS-trailer biedt plaats aan maximaal 50 meter hogedrukslang, waardoor reinigingstaken op grote afstand van de trailer kunnen worden uitgevoerd en de slang tijdens opslag en transport wordt beschermd.
De basismachine in de skid-versie heeft een frame, zonder beschermkap en watertank. De machine is extreem plaatsbesparend, inclusief 20-liter watertank.
De cabine-uitvoering omvat de watertank en de grote brandstoftank en kan worden gebruikt in een vaste opstelling of als opbouw op een voertuig, zoals een pick-up, platform of bestelwagen. De beschermkappen beschermen de technische componenten en het bedieningspaneel betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. De basismachine met beschermkap en watertank wordt geleverd zonder trekstang.
De aanhanger-uitvoering is niet alleen mobiel en compact, maar overtuigt ook door een hoge mate van flexibiliteit en is volledig zelfvoorzienend dankzij het water en de brandstof aan boord. De basismachine is uitgerust met een beschermkap, watertank, chassis en dissel.
De schokdempers voor de aanhanger-uitvoering verhogen de rijstabiliteit en zijn een vereiste voor de goedkeuring van de aanhanger bij hogere rijsnelheden.
Verhoogde arbeidsveiligheid: Het drukontlastingsventiel verlaagt de druk tussen de pomp en het ventiel bij een gesloten spuitpistool. Dit verhoogt de arbeidsveiligheid omdat terugslag wordt vermeden, en maakt ook ergonomisch gebruik mogelijk door de langzame drukopbouw. De hogedrukcomponenten worden ook beschermd.