De cabine-uitvoering omvat de watertank en de grote brandstoftank en kan worden gebruikt in een vaste opstelling of als opbouw op een voertuig, zoals een pick-up, platform of bestelwagen. De beschermkappen beschermen de technische componenten en het bedieningspaneel betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. De basismachine met beschermkap en watertank wordt geleverd zonder trekstang.