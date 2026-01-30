HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
Zelfvoorzienend in warmwater hogedrukreiniging tot een druk van 500 bar! De HDS 9/50 met krachtige dieselmotor en trailerbasis is de perfecte keuze voor bouwsites, de industrie en gemeentediensten.
De HDS 9/50 geeft 500 bar druk, biedt een hoge mobiliteitsgraad en is een warmwater hogedrukreiniger op een trailer. Dankzij de krachtige dieselmotor werkt de machine volledig onafhankelijk van enige energiebron op iedere denkbare plaats.
Kenmerken en voordelen
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
Eenvoudige bedieningGemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik. Veilige opberging dankzij ruime aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.
Onafhankelijk gebruikGrote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger. Met dieseltank van 100 liter – ideaal voor langdurige inzet. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Grote flexibiliteit
- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Verkrijgbaar als Skid- of Cab-varianten voor mobiel gebruik als aanhanger of als stationaire oplossing.
Onderhoudsvriendelijk
- Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
- Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
Betrouwbaarheid
- Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
- Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
- Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen (kW/pk)
|19 / 26
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 900
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|7,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Industrie
- Hogedrukslang: 30 m
- Sproeilans: 700 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Drukregeling via toerentalregeling
Toepassingen
- Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
- Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)
Configureerbare componenten
De lagedrukslanghaspel heeft een slangcapaciteit van maximaal 30 meter, inclusief een lagedrukslang van 30 meter. Andere voordelen: comfortabele slinger, grote flexibiliteit bij het vullen van de aanhangwagen en de mogelijkheid om de slang eenvoudig en gemakkelijk tegen vorst te beschermen.
Met een aanzienlijk grotere werkradius voor maximale flexibiliteit bij hogedrukreiniging: de handige hogedrukslanghaspel voor de HDS-trailer biedt plaats aan maximaal 50 meter hogedrukslang, waardoor reinigingstaken op grote afstand van de trailer kunnen worden uitgevoerd en de slang tijdens opslag en transport wordt beschermd.
De basismachine in de skid-versie heeft een frame, zonder beschermkap en watertank. De machine is extreem plaatsbesparend, inclusief 20-liter watertank.
De cabine-uitvoering omvat de watertank en de grote brandstoftank en kan worden gebruikt in een vaste opstelling of als opbouw op een voertuig, zoals een pick-up, platform of bestelwagen. De beschermkappen beschermen de technische componenten en het bedieningspaneel betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. De basismachine met beschermkap en watertank wordt geleverd zonder trekstang.
De aanhanger-uitvoering is niet alleen mobiel en compact, maar overtuigt ook door een hoge mate van flexibiliteit en is volledig zelfvoorzienend dankzij het water en de brandstof aan boord. De basismachine is uitgerust met een beschermkap, watertank, chassis en dissel.
De schokdempers voor de aanhanger-uitvoering verhogen de rijstabiliteit en zijn een vereiste voor de goedkeuring van de aanhanger bij hogere rijsnelheden.
Verhoogde arbeidsveiligheid: Het drukontlastingsventiel verlaagt de druk tussen de pomp en het ventiel bij een gesloten spuitpistool. Dit verhoogt de arbeidsveiligheid omdat terugslag wordt vermeden, en maakt ook ergonomisch gebruik mogelijk door de langzame drukopbouw. De hogedrukcomponenten worden ook beschermd.