Адаптер за смукателен и градински маркуч 1 "+ 3/4"
Адаптерът за крана може да се използва за свързване на смукателни и градински маркучи към нагнетателната и смукателна страна на помпите. Принципът на уплътняване PerfectConnect гарантира надеждно уплътняване.
Адаптерът за кранове PerfectConnect за смукателни и градински маркучи прави изключително лесно да се образуват вакуумни връзки между смукателните маркучи и смукателните страни на помпата и между градинските маркучи и страните на помпата под налягане. Адаптерът за крана осигурява идеалното решение за помпи с G1 свързваща резба (33,3 мм) и 3/4 "или 1" маркучи. Веднага са готови за използване в градински помпи, електронни бустер помпи и домашни помпи. В доставката са включени съединителна гайка и скоба за маркуч. Помпите са запечатани много надеждно и гарантирано работят без проблеми благодарение на принципа за уплътняване PerfectConnect на BP аксесоарите.
Характеристики и предимства
Присъединителен накрайник
- За вакуумна връзка на маркучите към помпата.
Въртяща се резба
- За лесно свързване към помпата, особено ако маркучът вече е монтиран.
За маркучи 3/4" и 1"
- За закрепване на маркуча към съединителя на помпата.
Включва скоба за маркуч
- За закрепване на маркуча към съединителя на помпата.
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,045
|Тегло с опаковката (кг)
|0,067
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|45 x 80 x 45
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.