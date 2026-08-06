Адаптерът за кранове PerfectConnect за смукателни и градински маркучи прави изключително лесно да се образуват вакуумни връзки между смукателните маркучи и смукателните страни на помпата и между градинските маркучи и страните на помпата под налягане. Адаптерът за крана осигурява идеалното решение за помпи с G1 свързваща резба (33,3 мм) и 3/4 "или 1" маркучи. Веднага са готови за използване в градински помпи, електронни бустер помпи и домашни помпи. В доставката са включени съединителна гайка и скоба за маркуч. Помпите са запечатани много надеждно и гарантирано работят без проблеми благодарение на принципа за уплътняване PerfectConnect на BP аксесоарите.