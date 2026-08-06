Адаптер за смукателен и градински маркуч 1 "+ 3/4"

Адаптерът за крана може да се използва за свързване на смукателни и градински маркучи към нагнетателната и смукателна страна на помпите. Принципът на уплътняване PerfectConnect гарантира надеждно уплътняване.

Адаптерът за кранове PerfectConnect за смукателни и градински маркучи прави изключително лесно да се образуват вакуумни връзки между смукателните маркучи и смукателните страни на помпата и между градинските маркучи и страните на помпата под налягане. Адаптерът за крана осигурява идеалното решение за помпи с G1 свързваща резба (33,3 мм) и 3/4 "или 1" маркучи. Веднага са готови за използване в градински помпи, електронни бустер помпи и домашни помпи. В доставката са включени съединителна гайка и скоба за маркуч. Помпите са запечатани много надеждно и гарантирано работят без проблеми благодарение на принципа за уплътняване PerfectConnect на BP аксесоарите.

Характеристики и предимства
Присъединителен накрайник
  • За вакуумна връзка на маркучите към помпата.
Въртяща се резба
  • За лесно свързване към помпата, особено ако маркучът вече е монтиран.
За маркучи 3/4" и 1"
  • За закрепване на маркуча към съединителя на помпата.
Включва скоба за маркуч
  • За закрепване на маркуча към съединителя на помпата.
Спецификации

Технически данни

Размер на резбата G1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,045
Тегло с опаковката (кг) 0,067
Размери (Д × Ш × В) (мм) 45 x 80 x 45

Оборудване

  • Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.