Миещият се междинен филтър задържа малки дисперсни частици, като прахови частици и алергени от кондензирания влажен въздух и защитава прахосмукачката с воден филтър от проникването на вода. Благодарение на мекия гумен ръб филтърът лесно се разгъва за миене и се изплаква на чешмата. След това само го оставете да изсъхне на радиатора.