Филтър за защита на мотора
Миещият се междинен филтър задържа малки дисперсни частици, като прахови частици и алергени от кондензирания влажен въздух.
Миещият се междинен филтър задържа малки дисперсни частици, като прахови частици и алергени от кондензирания влажен въздух и защитава прахосмукачката с воден филтър от проникването на вода. Благодарение на мекия гумен ръб филтърът лесно се разгъва за миене и се изплаква на чешмата. След това само го оставете да изсъхне на радиатора.
Характеристики и предимства
Миещ се
- Повторно използващ се и дълготраен
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,091
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,151
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|195 x 97 x 34