Филтър за защита на мотора

Миещият се междинен филтър задържа малки дисперсни частици, като прахови частици и алергени от кондензирания влажен въздух и защитава прахосмукачката с воден филтър от проникването на вода. Благодарение на мекия гумен ръб филтърът лесно се разгъва за миене и се изплаква на чешмата. След това само го оставете да изсъхне на радиатора.

Характеристики и предимства
Миещ се
  • Повторно използващ се и дълготраен
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,091
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,151
Размери (Д х Ш х В) (мм) 195 x 97 x 34
Съвместими уреди
