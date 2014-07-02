Калъф за маса за гладене
Калъф за маса за гладене от памук и дунапрен за по-висока въздухопропускливост и по-добро проникване на парата в прането. Идеалният калъф за първокласен резултат от гладенето.
Калъф за маса за гладене като комбинация от памук и дунапрен. Калъфът се характеризира с по-висока въздухопропускливост и с това по-добро проникване на парата в прането. Идеалният калъф за първокласен резултат от гладенето – подходящ за маса за гладене AB 1000.
Характеристики и предимства
Висококачествен материал
- Прането се глади без гънки
- Оптимална пропускливост на пара и въздух
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,14
|Тегло с опаковката (кг)
|2,9
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1200 x 380 x 5