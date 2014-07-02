Калъф за маса за гладене като комбинация от памук и дунапрен. Калъфът се характеризира с по-висока въздухопропускливост и с това по-добро проникване на парата в прането. Идеалният калъф за първокласен резултат от гладенето – подходящ за маса за гладене AB 1000.