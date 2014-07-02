Калъф за маса за гладене

Калъф за маса за гладене от памук и дунапрен за по-висока въздухопропускливост и по-добро проникване на парата в прането. Идеалният калъф за първокласен резултат от гладенето.

Калъф за маса за гладене като комбинация от памук и дунапрен. Калъфът се характеризира с по-висока въздухопропускливост и с това по-добро проникване на парата в прането. Идеалният калъф за първокласен резултат от гладенето – подходящ за маса за гладене AB 1000.

Характеристики и предимства
Висококачествен материал
  • Прането се глади без гънки
  • Оптимална пропускливост на пара и въздух
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,14
Тегло с опаковката (кг) 2,9
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1200 x 380 x 5