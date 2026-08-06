Комплект универсални валяци, сиви

Комплект от две части от микрофибър за нежно мокро почистване и грижа за всички твърди подове. Без мъх, абсорбиращ и износоустойчив. Подходящ за машинно пране до 60 ° C.

Почистване с двойна сила: Комплектът валяци от микрофибър за уредът за почистване на твърди подове на Керхер FC 5 позволява нежно мокро почистване и поддръжка на всички твърди подове - включително паркет. Висококачествените валяци от микрофибър са без мъх, мощни и изключително твърди. Те могат да се перат и машинно с макс. температура 60 ° С. Валяците се предлагат в два цвята: жълт и сив. Разликата в цвета означава, че могат да се използват за различни задачи - например един валяк в банята и един в кухнята.

Характеристики и предимства
100% висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Два различни цвята (жълто, сиво)
  • Работа за хигиенизиране в различни области на приложение (санитарни помещения, кухня, обзавеждане и др.).
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,16
Тегло с опаковката (кг) 0,247
Размери (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 60
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Запечатан паркет