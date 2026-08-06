Почистване с двойна сила: Комплектът валяци от микрофибър за уредът за почистване на твърди подове на Керхер FC 5 позволява нежно мокро почистване и поддръжка на всички твърди подове - включително паркет. Висококачествените валяци от микрофибър са без мъх, мощни и изключително твърди. Те могат да се перат и машинно с макс. температура 60 ° С. Валяците се предлагат в два цвята: жълт и сив. Разликата в цвета означава, че могат да се използват за различни задачи - например един валяк в банята и един в кухнята.