Комплект универсални валяци, сиви
Комплект от две части от микрофибър за нежно мокро почистване и грижа за всички твърди подове. Без мъх, абсорбиращ и износоустойчив. Подходящ за машинно пране до 60 ° C.
Почистване с двойна сила: Комплектът валяци от микрофибър за уредът за почистване на твърди подове на Керхер FC 5 позволява нежно мокро почистване и поддръжка на всички твърди подове - включително паркет. Висококачествените валяци от микрофибър са без мъх, мощни и изключително твърди. Те могат да се перат и машинно с макс. температура 60 ° С. Валяците се предлагат в два цвята: жълт и сив. Разликата в цвета означава, че могат да се използват за различни задачи - например един валяк в банята и един в кухнята.
Характеристики и предимства
100% висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Два различни цвята (жълто, сиво)
- Работа за хигиенизиране в различни области на приложение (санитарни помещения, кухня, обзавеждане и др.).
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,16
|Тегло с опаковката (кг)
|0,247
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Запечатан паркет