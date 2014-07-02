Multi-Power-Jet предлага 5 вида струи в един-единствен струйник: дюза за почистващ препарат, дюза за плоска струя с високо налягане, ротационна дюза, точкова дюза и дюза за широка плоска струя с редуцирано налягане. Изборът на подходящата дюза се извършва съвсем лесно чрез въртене. По този начин вече не е необходима трудоемка смяна на струйника. Универсалното устройство за дома, градината и колата е подходящо за водоструйки Kärcher от класове K 3 до K 5. Въпреки това, не е съвместимо с линиите Smart Control, Power Control и Full Control.