MP 145 multi power jet струйник за K3 - K5

Multi Power Jet струйник с 5 вида струи: дюза за почистващ препарат, дюза за плоска струя с високо налягане, ротационна дюза, точкова дюза и дюза за широка плоска струя с редуцирано налягане. Изборът на подходящата дюза се извършва удобно чрез въртене.

Multi-Power-Jet предлага 5 вида струи в един-единствен струйник: дюза за почистващ препарат, дюза за плоска струя с високо налягане, ротационна дюза, точкова дюза и дюза за широка плоска струя с редуцирано налягане. Изборът на подходящата дюза се извършва съвсем лесно чрез въртене. По този начин вече не е необходима трудоемка смяна на струйника. Универсалното устройство за дома, градината и колата е подходящо за водоструйки Kärcher от класове K 3 до K 5. Въпреки това, не е съвместимо с линиите Smart Control, Power Control и Full Control.

Характеристики и предимства
5 вида струи
  • 5 в 1: 5 различни вида струи в една-единствена струйна тръба
  • Без смяна на струйника
Ляга добре в ръката
  • По-лесна работа
Плавно регулиране
  • Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,51
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,567
Размери (Д х Ш х В) (мм) 447 x 57 x 57

Видео

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Площи около дома и градината
  • Каменни и оградни стени
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Огради