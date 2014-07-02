MP 145 multi power jet струйник за K3 - K5
Multi Power Jet струйник с 5 вида струи: дюза за почистващ препарат, дюза за плоска струя с високо налягане, ротационна дюза, точкова дюза и дюза за широка плоска струя с редуцирано налягане. Изборът на подходящата дюза се извършва удобно чрез въртене.
Multi-Power-Jet предлага 5 вида струи в един-единствен струйник: дюза за почистващ препарат, дюза за плоска струя с високо налягане, ротационна дюза, точкова дюза и дюза за широка плоска струя с редуцирано налягане. Изборът на подходящата дюза се извършва съвсем лесно чрез въртене. По този начин вече не е необходима трудоемка смяна на струйника. Универсалното устройство за дома, градината и колата е подходящо за водоструйки Kärcher от класове K 3 до K 5. Въпреки това, не е съвместимо с линиите Smart Control, Power Control и Full Control.
Характеристики и предимства
5 вида струи
- 5 в 1: 5 различни вида струи в една-единствена струйна тръба
- Без смяна на струйника
Ляга добре в ръката
- По-лесна работа
Плавно регулиране
- Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,51
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,567
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|447 x 57 x 57
Видео
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Площи около дома и градината
- Каменни и оградни стени
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Огради