Пистолет за високо налягане High End

Пистолети за високо налягане от висок клас с оптимизиран поток. Малки загуби на налягане дори с обеми вода до 2500 l / h. Здравина и издръжливост за професионална употреба. Безопасните за храна и устойчиви на солена вода материали предлагат най-добрите условия за използване в хранителния сектор и в индустрията. Съединител за маркучи на HP M 22 × 1,5.

Здрав и издръжлив пистолет от висок клас, изработен обезопасни за храна и устойчиви на морска вода материали. Идеален за професионална употреба, напр. хранително-вкусовата промишленост. С оптимизиран дебит за ниски загуби на налягане при дебит на водата до 2500 l / h. Съединител за маркучи за високо налягане M 22 x 1,5.

Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба M22 x 1,5
Цвят антрацит
Тегло с опаковката (кг) 0,955