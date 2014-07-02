Пистолет за високо налягане High End

Пистолети за високо налягане от висок клас с оптимизиран поток. Малки загуби на налягане дори с обеми вода до 2500 l / h. Здравина и издръжливост за професионална употреба. Безопасните за храна и устойчиви на солена вода материали предлагат най-добрите условия за използване в хранителния сектор и в индустрията. Съединител за маркучи на HP M 22 × 1,5.