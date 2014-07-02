Пистолет за високо налягане High End
Пистолети за високо налягане от висок клас с оптимизиран поток. Малки загуби на налягане дори с обеми вода до 2500 l / h. Здравина и издръжливост за професионална употреба. Безопасните за храна и устойчиви на солена вода материали предлагат най-добрите условия за използване в хранителния сектор и в индустрията. Съединител за маркучи на HP M 22 × 1,5.
Здрав и издръжлив пистолет от висок клас, изработен обезопасни за храна и устойчиви на морска вода материали. Идеален за професионална употреба, напр. хранително-вкусовата промишленост. С оптимизиран дебит за ниски загуби на налягане при дебит на водата до 2500 l / h. Съединител за маркучи за високо налягане M 22 x 1,5.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|300
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло с опаковката (кг)
|0,955