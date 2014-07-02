Смукателен филтър с обратен клапан, Premium
Смукателен филтър с обратен клапан, Premium версия за свързване към смукателен маркуч, стока на метър.
Смукателен филтър с обратен клапан като здрава Premium версия (метал/пластмаса) за маркучи 3/4" и 1“. Подходящ за свързване към смукателен маркуч, стока на метър, за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване. Включва скоба за маркуч.
Характеристики и предимства
Метално/пластмасово изпълнение
- Здрави материали за дълъг срок на експлоатация
Обратен клапан
- Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване.
За свързване към смукателен маркуч, стока на метър
- За индивидуално изработване на гарнитура за смукателен маркуч
Комплект
- За маркучи 3/4" и 1"
Спецификации
Технически данни
|Размери
|Подходящ за маркучи 3/4 " и 1"
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,257
|Тегло с опаковката (кг)
|0,277
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|47 x 140 x 47
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.