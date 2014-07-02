Смукателен филтър с обратен клапан, Premium

Смукателен филтър с обратен клапан, Premium версия за свързване към смукателен маркуч, стока на метър.

Смукателен филтър с обратен клапан като здрава Premium версия (метал/пластмаса) за маркучи 3/4" и 1“. Подходящ за свързване към смукателен маркуч, стока на метър, за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване. Включва скоба за маркуч.

Характеристики и предимства
Метално/пластмасово изпълнение
  • Здрави материали за дълъг срок на експлоатация
Обратен клапан
  • Обратният клапан предотвратява връщането на транспортираната вода и така съкращава времето за повторно засмукване.
За свързване към смукателен маркуч, стока на метър
  • За индивидуално изработване на гарнитура за смукателен маркуч
Комплект
  • За маркучи 3/4" и 1"
Спецификации

Технически данни

Размери Подходящ за маркучи 3/4 " и 1"
Цвят черен
Тегло (кг) 0,257
Тегло с опаковката (кг) 0,277
Размери (Д × Ш × В) (мм) 47 x 140 x 47
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.