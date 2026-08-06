Валяци за каменни подови настилки
Почистването на устойчиви твърди подове и мръсни фуги може да бъде изключително лесно: С валяците за каменни подови настилки за отстраняване на упоритите замърсявания. Подходящ за машинно пране до 60 °C.
Комплектът валяци за каменни подови настилки е идеалното помощно средство за дълбоко почистване на нечувствителни твърди подове като камък или керамика (но не за чувствителни подове като мрамор или теракота). Подходящи са за всички уреди за почистване на твърди подови настилки на Керхер. Благодарение на интегрираните в тях абразивни влакна те безпроблемно отстраняват упоритите замърсявания включително във фугите. Подходящ за машинно пране до 60 ° C.
Характеристики и предимства
Интегрирани четки
- За лесното отстраняване на упоритите замърсявания.
- Дори фугите и неравните подове стават искрящо чисти.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,16
|Тегло с опаковката (кг)
|0,262
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60