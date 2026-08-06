Комплектът валяци за каменни подови настилки е идеалното помощно средство за дълбоко почистване на нечувствителни твърди подове като камък или керамика (но не за чувствителни подове като мрамор или теракота). Подходящи са за всички уреди за почистване на твърди подови настилки на Керхер. Благодарение на интегрираните в тях абразивни влакна те безпроблемно отстраняват упоритите замърсявания включително във фугите. Подходящ за машинно пране до 60 ° C.