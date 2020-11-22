Професионални съвети за перфектно почистване и дезинфекция в супермаркетите
Всяка търговска зала е различна и индивидуална. Това, което клиентите Ви винаги искат обаче, е чистота и ред. И това изобщо не е проблем, когато работите със системата на Kärcher. Благодарение на правилния избор на различни машини, аксесоари, почистващи препарати и услуги, ние работим заедно с вас, за да намерим идеалното и най-икономично за вас решение.
* Използвайте биоцидните продукти с повишено внимание. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употребата му. Само за професионални потребители.
Червена оценка на риска
Области с висок риск от заразяване и инфекция. Това са повърхностите, които често влизат в контакт с ръцете или кожата или могат да бъдат свързани с повишения риск поради работния процес. В съответствие с плана за почистване и хигиена, всички повърхности се почистват по описания метод и в планов порядък се дезинфекцират или се подлагат на целенасочена дезинфекция с използването на дезинфектант.
Колички за пазаруване / кошници за пазаруване
ПОС терминали за плащане / терминал за сканиране на покупките
Клиентски тоалетни
Дозатори за сапун
Съоръжения за преобличане на бебета
Диспенсери за вода / кафе машини / диспенсери за цигари на касата
Риверсивни вендинг машини
Ресторантски площи / маси / столове
Дозиращи системи (прибори за хранене, захар и др.)
Дръжки на вратите на витрините за продукти / дръжки на вратите на витрините за самообслужване и на плотовете / плъзгащи се врати на фризерите /щипки в задната част на магазина
Резачка за хляб в задната част на магазина
Везни за плодове и зеленчуци
Места за оставяне на пакети и чанти
Защитни екрани пред касите / точките на продажба
Скенери
Микровълнови фурни / кани за подгряване на вода и др.
Тоалетни за персонала
Телефони / принтери и факс машини / мобилни телефони
Входове / врати за персонала
Информационна стойка
Отделът за месо (място за съхранение, ножове, месомелачка и др.)
Транспортни помощни средства / палетни колички
Транспортни щайги за свежи продукти
Ролетни щори / освобождаващи куки / дърпащи контакти / ключове
Скенери за приемане на стоки
Фризерни и хладилни камери / врати / дръжки
Термометри
Кутии / контейнери за повторно съхранене на хранителни продукти
Ескалатор
Рафтове за обувки
Стойки за дрехи / закачалки / зона за козметика
Рафтове на касата и в зоните за аксесоари
Огледала
Съблекални (завеси, етикети с номера, огледала)
Жълта оценка на риска
Области с потенциален риск от заразяване и инфекция. Тези зони трябва да се почистват редовно, като се използват особено задълбочени методи (отстраняване на прах, почистване на повърхностите, миене на пода). Това включва и частична дезинфекция (профилактична дезинфекция). Целта е да се ограничи разпространението на болестотворните микроорганизми.
Станции за сортиране с двойна система
Задни магазини / рафтове
Кошчета
Транспортни ленти на касите
Чекмедже за пари в брой
Зона за опаковане на касата
Общи площи / кухня за персонала
Разделителни врати между отделите за свежи храни
Съблекални за персонала
Пробна на текстил
Тоалетни и бани за персонала
Офис шкафове / врати / дръжки
Товарни рампи
Подови настилки на складове
Рафтове за съхранение
Станция за утилизация на отпадъците
Зелена оценка на риска
Области без риск от заразяване и инфекция. Тези зони трябва да се почистват, за да се отстранят примесите и замърсяването (като прах, химически вещества, микроорганизми, органични вещества). Тук няма риск от инфекция.