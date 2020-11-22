Червена оценка на риска

Области с висок риск от заразяване и инфекция. Това са повърхностите, които често влизат в контакт с ръцете или кожата или могат да бъдат свързани с повишения риск поради работния процес. В съответствие с плана за почистване и хигиена, всички повърхности се почистват по описания метод и в планов порядък се дезинфекцират или се подлагат на целенасочена дезинфекция с използването на дезинфектант.