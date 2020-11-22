Професионални съвети за перфектно почистване и дезинфекция в супермаркетите

Всяка търговска зала е различна и индивидуална. Това, което клиентите Ви винаги искат обаче, е чистота и ред. И това изобщо не е проблем, когато работите със системата на Kärcher. Благодарение на правилния избор на различни машини, аксесоари, почистващи препарати и услуги, ние работим заедно с вас, за да намерим идеалното и най-икономично за вас решение.

icon_arrow

* Използвайте биоцидните продукти с повишено внимание. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употребата му. Само за професионални потребители.

Червена оценка на риска

Области с висок риск от заразяване и инфекция. Това са повърхностите, които често влизат в контакт с ръцете или кожата или могат да бъдат свързани с повишения риск поради работния процес. В съответствие с плана за почистване и хигиена, всички повърхности се почистват по описания метод и в планов порядък се дезинфекцират или се подлагат на целенасочена дезинфекция с използването на дезинфектант.

Колички за пазаруване / кошници за пазаруване

ПОС терминали за плащане / терминал за сканиране на покупките

Клиентски тоалетни

Още продукти (1)

Дозатори за сапун

Съоръжения за преобличане на бебета

Диспенсери за вода / кафе машини / диспенсери за цигари на касата

Риверсивни вендинг машини

Ресторантски площи / маси / столове

Още продукти (1)

Дозиращи системи (прибори за хранене, захар и др.)

Дръжки на вратите на витрините за продукти / дръжки на вратите на витрините за самообслужване и на плотовете / плъзгащи се врати на фризерите /щипки в задната част на магазина

Резачка за хляб в задната част на магазина

Везни за плодове и зеленчуци

Места за оставяне на пакети и чанти

Защитни екрани пред касите / точките на продажба

Скенери

Микровълнови фурни / кани за подгряване на вода и др.

Тоалетни за персонала

Телефони / принтери и факс машини / мобилни телефони

Входове / врати за персонала

Информационна стойка

Отделът за месо (място за съхранение, ножове, месомелачка и др.)

Още продукти (11)

Транспортни помощни средства / палетни колички

Транспортни щайги за свежи продукти

Ролетни щори / освобождаващи куки / дърпащи контакти / ключове

Скенери за приемане на стоки

Фризерни и хладилни камери / врати / дръжки

Термометри

Кутии / контейнери за повторно съхранене на хранителни продукти

Ескалатор

Рафтове за обувки

Стойки за дрехи / закачалки / зона за козметика

Рафтове на касата и в зоните за аксесоари

Огледала

Съблекални (завеси, етикети с номера, огледала)

Жълта оценка на риска

Области с потенциален риск от заразяване и инфекция. Тези зони трябва да се почистват редовно, като се използват особено задълбочени методи (отстраняване на прах, почистване на повърхностите, миене на пода). Това включва и частична дезинфекция (профилактична дезинфекция). Целта е да се ограничи разпространението на болестотворните микроорганизми.

Станции за сортиране с двойна система

Задни магазини / рафтове

Кошчета

Транспортни ленти на касите

Чекмедже за пари в брой

Зона за опаковане на касата

Общи площи / кухня за персонала

Разделителни врати между отделите за свежи храни

Съблекални за персонала

Още продукти (2)

Пробна на текстил

Тоалетни и бани за персонала

Още продукти (1)

Офис шкафове / врати / дръжки

Товарни рампи

Подови настилки на складове

Още продукти (1)

Рафтове за съхранение

Станция за утилизация на отпадъците

Зелена оценка на риска

Области без риск от заразяване и инфекция. Тези зони трябва да се почистват, за да се отстранят примесите и замърсяването (като прах, химически вещества, микроорганизми, органични вещества). Тук няма риск от инфекция.

Входни врати

Подове на търговски зони

Рафтове за стоки

Още продукти (1)