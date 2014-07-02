La buse de nettoyage de canalisations est dotée d'un filetage intérieur et d'un diamètre de 16 mm. Pour permettre un nettoyage propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées, la buse présente différentes directions de jet. Les 3 orifices des buses ont un angle de 30° vers l'arrière, de manière à ce que la buse et le flexible avancent automatiquement dans la canalisation. La buse de nettoyage de canalisations propose un raccord R 1/8'' pour le raccordement au flexible de nettoyage.