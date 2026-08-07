Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 1, avec réservoir à détergent de 2 l et passage direct au nettoyage à haute pression. Adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher avec un débit entre 400 et 600 l/h.
Doté d'une unité de base robuste avec un revêtement de nickel résistant, le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 1 innovant est également adapté à l'utilisation de détergents agressifs dans le cadre du nettoyage à haute pression. Adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher avec un débit entre 400 et 600 l/h, le générateur de mousse permet de passer directement au jet haute pression et dispose par ailleurs d'un réservoir ergonomique et stable de 2 litres pour les détergents, muni d'une possibilité de préhension supplémentaire au niveau du col et d'un grand orifice de remplissage. De plus, l'angle de pulvérisation du générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 1 se règle de manière flexible et le dosage précis du détergent s'effectue grâce à 3 niveaux différents, exactement en fonction des besoins. En outre, un obturateur intégré prévient efficacement tout déréglage accidentel du dosage de détergent.
Caractéristiques et avantages
Possibilité de basculement direct entre détergent chimique et nettoyage à haute pressionGain de temps étant donné qu'aucun changement de lance d'arrosage ou d'accessoire n'est requis.
Réservoir ergonomique de 2 litres pour les détergentsPermet des nettoyages prolongés sans fatigue.
Dosage de détergent avec obturateur intégréPermet un dosage précis du détergent grâce à 3 niveaux différents. Pour une qualité de mousse optimale. Prévient tout risque de surdosage du détergent.
Unité de base à revêtement de nickel résistant
- Modèle extrêmement robuste et durable.
- Permet au besoin l'utilisation de détergents plus agressifs.
Réglage flexible de l'angle de pulvérisation
- Jet de mousse très précis.
- Permet un travail en toute sécurité sur de grandes distances.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|400 - 600
|Taille de buse (mm)
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|2
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|1.5
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
Accessoires
Pièces de rechange Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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