Détergent multisurface FloorPro RM 756, 1l
Nettoyant d'entretien haute concentration pour les sols et les surfaces. Fort pouvoir mouillant pour une excellente puissance de nettoyage et parfum frais.
Le détergent multisurface FloorPro RM 756 de Kärcher à fort pouvoir mouillant offre une multitude d'avantages pour le nettoyage courant manuel ou à la machine, en profondeur et en douceur pour les matériaux, des surfaces et des sols durs et élastiques résistants à l'eau (ESD). Grâce à une combinaison spéciale de tensioactifs, ce détergent polyvalent est également particulièrement adapté aux surfaces hydrophobes comme les revêtements de sol en polyuréthane. Il offre non seulement une puissance de nettoyage redoutable en éliminant parfaitement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales, mais aussi un séchage homogène, rapide et sans traces. Pour une utilisation efficace du volume de réservoir des autolaveuses aspirantes, le détergent multisurface FloorPro RM 756 est formulé pour produire peu de mousse et laisse après le nettoyage un parfum agréable de longue durée. Les professionnels du nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une grande sécurité d'utilisation avec ce détergent haute concentration sans étiquetage.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|9
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
Propriétés
- Détergent d'entretien pour tous les sols et surfaces durs et élastiques résistants à l'eau
- Rendement très élevé dû à une faible dose de 0,25 % à 1 %
- Forte performance de nettoyage grâce aux propriétés de mouillage élevées
- Séchage rapide
- Nettoyage sans traits
- Formule peu moussante
- Respectueux de l'environnement et des matériaux
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
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Appareils compatibles
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I Bp
- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+R+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah Retail
- BR 30/4 C Ep
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- Classic Frange coton à bande auto-agrippante 40 cm
- Classic Frange coton à poches 40 cm
- Premium Frange MF Safe bleue à poches EU Ecolabel 40 cm
- Premium Frange MF Twisted bleue à poches EU Ecolabel 40 cm
- Premium Frange MF à boucles bleue Bande auto-agrippante 40 cm
- Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm
- Premium Frange MF à boucles et poches 40 cm
- Premium MF Balai Mop Twisted bleu Pocket EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Balai Mop Twisted bleu Strap Tape EU Ecolabel 40 cm
- Standard Frange MF Poils coupés à poches 40 cm
- Autolaveuse BD 40/12 C Bp Pack
- B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah
- B 150 R Bp Adv SB DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R100+DOSE+SB
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R120+DOSE+SB
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 300 R I LPG + balai latéral à droite
- B 300 R I LPG + bloc de lavage latéral à droite
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+D43+AutoFill
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Confort Bp Pack
- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols et surfaces