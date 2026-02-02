Nettoyage courant ou en profondeur : le nettoyant pour grès cérame fin FloorPro RM 753 est dans tous les cas le meilleur choix pour le grès cérame fin non vitrifié et à pores ouverts. Il élimine non seulement sans effort les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales, mais sa formulation sans tensioactifs ni enzymes empêche aussi efficacement la saleté de se redéposer tout en laissant un parfum frais et agréable. Ce détergent légèrement alcalin et formulé pour produire peu de mousse peut être utilisé aussi bien pour le nettoyage à la main qu'avec une autolaveuse aspirante. Kärcher recommande la méthode en une étape pour le nettoyage courant et en deux étapes pour le nettoyage en profondeur. Les professionnels du nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une grande sécurité d'utilisation avec ce détergent sans étiquetage. Si besoin, le FloorPro RM 753 peut également être utilisé dans le séparateur d'huile.