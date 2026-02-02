Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753, 10l

Le spécialiste du grès cérame fin. Ce détergent sans tensioactifs élimine parfaitement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales tout en préservant les propriétés antidérapantes des carrelages en grès cérame fin.

Nettoyage courant ou en profondeur : le nettoyant pour grès cérame fin FloorPro RM 753 est dans tous les cas le meilleur choix pour le grès cérame fin non vitrifié et à pores ouverts. Il élimine non seulement sans effort les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales, mais sa formulation sans tensioactifs ni enzymes empêche aussi efficacement la saleté de se redéposer tout en laissant un parfum frais et agréable. Ce détergent légèrement alcalin et formulé pour produire peu de mousse peut être utilisé aussi bien pour le nettoyage à la main qu'avec une autolaveuse aspirante. Kärcher recommande la méthode en une étape pour le nettoyage courant et en deux étapes pour le nettoyage en profondeur. Les professionnels du nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une grande sécurité d'utilisation avec ce détergent sans étiquetage. Si besoin, le FloorPro RM 753 peut également être utilisé dans le séparateur d'huile.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10.5
Poids (kg) 11.3
Poids emballage inclus (kg) 12.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 230 x 188 x 307
Propriétés
  • Puissant nettoyant en profondeur pour le grès cérame fin très sale
  • Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
  • Fort pouvoir mouillant
  • Formule peu moussante
  • Haut rendement
  • Parfum de fraîcheur agréable
  • Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
  • Sans NTA
  • Sans tensio-actif et sans enzyme
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols
