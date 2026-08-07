FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency, 200l
Optimal auf die Verwendung der eco!efficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen.
Extra reinigungsstark, abscheidefreundlich und schaumarm: Der alkalische FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency ist mit seiner kraftvollen Formulierung speziell auf das Zusammenspiel mit der eco!efficiency-Stufe von Kärcher Scheuersaugmaschinen ausgelegt. Verschmutzungen durch Fette und Öle beseitigt er dabei zuverlässig von Industrieböden und weiteren Oberflächen im industriellen Umfeld, wie ESD-Böden, Fließestrichen oder mit Epoxidharz vergüteten Flächen. Dazu ist der wirkungsvolle Fettlöser auch bei der manuellen Reinigung äußerst effektiv, abscheidefreundlich und dank des Verzichts auf Silikone sehr gut zur Anwendung in metall- und lackverarbeitenden Betrieben geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|200
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|12
|Gewicht (kg)
|208.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|223.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|580 x 580 x 970
Kompatible Geräte
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 300 R I Bp
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah Retail
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah
- B 150 R Bp Adv SB DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R Bp
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R100+DOSE+SB
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R120+DOSE+SB
- B 250 R DOSE (Scheibe)
- B 250 R DOSE (Walze)
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I DOSE (Scheibe)
- B 250 R I DOSE (Walze)
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 300 R I LPG + Seitenbesen rechts
- B 300 R I LPG + Seitenschrubbdeck rechts
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+D43+AutoFill
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Anwendungsgebiete
- Bodenreinigung