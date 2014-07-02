TL Hochdruckschlauch 10 m
Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.
Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 10. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften - ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.
Spezifikationen
Technische Daten
|Länge des Teleskopstiels (m)
|11.5
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 155
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.2
Kompatible Geräte
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
TL Hochdruckschlauch 10 m Ersatzteile
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