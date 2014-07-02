TL Hochdruckschlauch 10 m

Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.

Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 10. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften - ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.

Spezifikationen

Technische Daten

Länge des Teleskopstiels (m) 11.5
Zulauftemperatur (°C) max. 155
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.2
Kompatible Geräte
TL Hochdruckschlauch 10 m Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

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