Teleskopstange TL 10 C

Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.

Neben vielfältigen Einsatzmöglichkeiten mit Hoch- oder Niederdruck bei der Reinigung von Fenstern, Fassaden und Solarpanelen, ermöglicht die Teleskopstange TL 10 C auch Sauganwendungen wie beispielsweise das Absaugen von Stäuben auf Rohren. Bestehend aus hochwertiger Carbonfaser und dank praktischer Schnellverschlüsse und werkzeuglos einstellbarer Klemmkraft besonders einfach auf bis zu 10 Meter teleskopierbar, punktet die TL 10 C dabei mit maximaler Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Der integrierte Verdrehschutz sowie der drehbare Standfuß sorgen für noch sicheres und ergonomischeres Arbeiten. Der Standfuß verfügt darüber hinaus über einen Haken zur sicheren Anbringung eines Tragegurts.

Merkmale und Vorteile
Teleskopstange TL 10 C: Multifunktional anwendbar
Multifunktional anwendbar
Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
Teleskopstange TL 10 C: Maximale Ergonomie
Maximale Ergonomie
Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten. Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
Teleskopstange TL 10 C: Hohe Anwenderfreundlichkeit
Hohe Anwenderfreundlichkeit
Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
Maximale Sicherheit
  • Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
  • Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.
Spezifikationen

Technische Daten

Länge des Teleskopstiels (m) 2.2 - 10
Zulauftemperatur (°C) max. 60
Material Carbon
Elemente 7
Anschlussgewinde M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 9.3

Lieferumfang

  • Anschlusssaug-Adapter
  • Drehbarer Standfuß
  • Anti-Spin
  • Werkzeuglose Klemmkraftanpassung
  • Schlauchhaken
  • Ausziehanschlag

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung geeignet
  • Ermöglicht auch das Saugen in großen Höhen
Zubehör