Teleskopstange TL 10 C
Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.
Neben vielfältigen Einsatzmöglichkeiten mit Hoch- oder Niederdruck bei der Reinigung von Fenstern, Fassaden und Solarpanelen, ermöglicht die Teleskopstange TL 10 C auch Sauganwendungen wie beispielsweise das Absaugen von Stäuben auf Rohren. Bestehend aus hochwertiger Carbonfaser und dank praktischer Schnellverschlüsse und werkzeuglos einstellbarer Klemmkraft besonders einfach auf bis zu 10 Meter teleskopierbar, punktet die TL 10 C dabei mit maximaler Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Der integrierte Verdrehschutz sowie der drehbare Standfuß sorgen für noch sicheres und ergonomischeres Arbeiten. Der Standfuß verfügt darüber hinaus über einen Haken zur sicheren Anbringung eines Tragegurts.
Merkmale und Vorteile
Multifunktional anwendbarZur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
Maximale ErgonomieAnti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten. Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
Hohe AnwenderfreundlichkeitWerkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
Maximale Sicherheit
- Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
- Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.
Spezifikationen
Technische Daten
|Länge des Teleskopstiels (m)
|2.2 - 10
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Material
|Carbon
|Elemente
|7
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9.3
Lieferumfang
- Anschlusssaug-Adapter
- Drehbarer Standfuß
- Anti-Spin
- Werkzeuglose Klemmkraftanpassung
- Schlauchhaken
- Ausziehanschlag
Videos
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung geeignet
- Ermöglicht auch das Saugen in großen Höhen