PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55, 10l
Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.
Der neutrale PressurePro Aktivreiniger RM 55 von Kärcher ist ein vielseitig einsetzbarer, tensidbasierter, silikonfreier und ölabscheiderfreundlicher Universalreiniger, der speziell für Kaltwasseranwendungen mit Hochdruck entwickelt wurde. Er entfernt zuverlässig Öle, Fette, Proteine, aber auch Pollen, Insektenrückstände sowie diverse Emissionsverschmutzungen und eignet sich sehr gut zur Anwendung auf alkaliempfindlichen Oberflächen wie bei Aluminium, Kunststoffen und lackierten Flächen. Damit ist der Aktivreiniger sowohl als Fassadenreiniger als auch zur Reinigung von Arbeitsflächen, Geräten, Kühlräumen und Transportbändern in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Dazu überzeugt er auch bei der materialschonenden Säuberung von Warte- und Raucherkabinen an Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen sowie von Kunststoffmobiliar in der Außengastronomie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|10
|Gewicht (kg)
|10,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|290 x 230 x 190
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 7/10 CXF
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/23-4SX PLUS*EU-I
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 1050 De
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/12-4 ST-H
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/14 C + FR30
- HD 5/14 C Plus
- HD 5/14 CX Plus
- HD 5/15 C + FR
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 ST
- HD 6/16-4 ST-H
- HD 600
- HD 650
- HD 650 plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MX Kfz
- HD 7/16-4 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 715
- HD 8/18-4 MX Plus Agri
- HD 801 B
- HD 9/16-4 ST
- HD 9/16-4 ST-H
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 901 B
- HD stationaer
- Xpert-HD 7125
- Xpert-HD 7125 X
- Xpert-HD 7140
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Teilereinigung
- Fassadenreinigung
- Textile Oberflächen