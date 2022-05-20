Flachfaltenfilter KFI 4410
Flachfaltenfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.
Der Flachfaltenfilter KFI 4410 ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne ständige Unterbrechungen durch lästigen Filterwechsel. Während der Anwendung sorgt er für eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration. Eingebettet in der patentierten Filterkassette lässt sich der Flachfaltenfilter besonders komfortabel und schnell austauschen - und das ganz ohne Schmutzkontakt: einfach die Filterkassette aufklappen, den Filter wechseln, die Filterkassette schließen - und fertig! Passgenau entwickelt für die Kärcher Nass- / Trockensauger WD 4-7, KWD 4-6 und MV 4-6.
Merkmale und Vorteile
Filtermaterial aus Zellulose
- Für eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration während der Anwendung.
Patentierte Filterentnahmetechnik
- Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.
- Sekundenschneller Austausch des Flachfaltenfilters durch Herausklappen der Filterkassette – ohne Schmutzkontakt.
Für Kärcher Nass-/Trockensauger WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Braun
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Feiner Schmutz
- Grober Schmutz
- Flüssigkeiten