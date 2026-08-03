La innovadora Real Time Technology permite conocer el estado de la batería de un vistazo: el display LCD integrado muestra el tiempo de funcionamiento restante, el tiempo de carga restante y el estado de carga, siempre en función del equipo utilizado. Las células de iones de litio garantizan una potencia constante e impiden la autodescarga y el efecto memoria (pérdida de capacidad debido a la descarga parcial frecuente). La batería de recambio Battery Power de 18 V/2,5 Ah es apta para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.