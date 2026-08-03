Gracias al soporte de pared integrado, el cargador rápido se puede sujetar a la pared muy fácilmente. El cargador rápido permite cargar la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos. Además, puede cargar también todas las demás baterías de recambio de 18 V de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.