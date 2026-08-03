Cargador rápido Battery Power 18 V
El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.
Gracias al soporte de pared integrado, el cargador rápido se puede sujetar a la pared muy fácilmente. El cargador rápido permite cargar la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos. Además, puede cargar también todas las demás baterías de recambio de 18 V de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.
Características y ventajas
Cargador rápidoCarga la batería de recambio de 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 44 minutos. Carga la batería de recambio de 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 94 minutos.
Uso versátilCompatible con todas las baterías de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.
Soporte de paredPara una colocación limpia en la pared.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Tiempo de carga de la batería con cargador rápido
|
batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
batería Battery Power de 18 V / 5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|184 x 133 x 88