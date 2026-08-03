Cargador rápido Battery Power 18 V

El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.

Gracias al soporte de pared integrado, el cargador rápido se puede sujetar a la pared muy fácilmente. El cargador rápido permite cargar la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos. Además, puede cargar también todas las demás baterías de recambio de 18 V de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.

Características y ventajas
Cargador rápido Battery Power 18 V: Cargador rápido
Cargador rápido
Carga la batería de recambio de 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 44 minutos. Carga la batería de recambio de 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 94 minutos.
Cargador rápido Battery Power 18 V: Uso versátil
Uso versátil
Compatible con todas las baterías de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.
Cargador rápido Battery Power 18 V: Soporte de pared
Soporte de pared
Para una colocación limpia en la pared.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 18 V
Tiempo de carga de la batería con cargador rápido batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

batería Battery Power de 18 V / 5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Intensidad de salida (A) 2,5
Tensión (conexión de red del cargador) (V) 100 - 240
Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz) 50 - 60
Color negro
Peso (kg) 0,6
Peso (con embalaje) (kg) 0,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 184 x 133 x 88
Cargador rápido Battery Power 18 V
Cargador rápido Battery Power 18 V
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