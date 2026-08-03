Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Con una cubierta exterior azul que no deja marcas y resistente a las grasas animales: manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil con 10 m de longitud, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.

DN 8 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 3,7
Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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