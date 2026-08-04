Avec le raccord PerfectConnect pour flexibles d’aspiration et tuyaux d’arrosage, le branchement résistant à la dépression des flexibles d’aspiration côté aspiration et des tuyaux d’arrosage côté refoulement des pompes devient un jeu d’enfant. Le raccord est la solution adaptée pour les pompes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm) ainsi que les flexibles 3/4" et 1". Ils sont prêts à l’emploi pour les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d’adduction d’eau. La livraison inclut un écrou-raccord et un collier de serrage. Grâce au principe d’étanchéité PerfectConnect des accessoires BP, les pompes bénéficient d’une étanchéité particulièrement fiable et d’un fonctionnement irréprochable garanti.