Adaptateur de robinet et tuyau d'arrosage
Le raccord permet de brancher les flexibles d’aspiration et tuyaux d’arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.
Avec le raccord PerfectConnect pour flexibles d’aspiration et tuyaux d’arrosage, le branchement résistant à la dépression des flexibles d’aspiration côté aspiration et des tuyaux d’arrosage côté refoulement des pompes devient un jeu d’enfant. Le raccord est la solution adaptée pour les pompes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm) ainsi que les flexibles 3/4" et 1". Ils sont prêts à l’emploi pour les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d’adduction d’eau. La livraison inclut un écrou-raccord et un collier de serrage. Grâce au principe d’étanchéité PerfectConnect des accessoires BP, les pompes bénéficient d’une étanchéité particulièrement fiable et d’un fonctionnement irréprochable garanti.
Caractéristiques et avantages
Connecteur
- Pour le raccordement étanche au vide des tuyaux à la pompe
Filetage rotatif
- Pour un raccordement simple du connecteur de pompe à la pompe, en particulier si le tuyau a déjà été monté
Pour des tuyaux 3/4" et 1"
- Pour fixer le tuyau au connecteur de la pompe
Comprend un collier de serrage
- Pour fixer le tuyau au connecteur de la pompe
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|45 x 80 x 45
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
- Pour alimenter sanitaires et machines à laver