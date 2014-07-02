Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)

Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.

Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.

Caractéristiques et avantages
Clapet anti-retour
  • Le clapet anti-retour évite que l'eau pompée reflue et réduit ainsi le temps de ré-aspiration.
Pour le raccord au tuyau d'aspiration.
  • Pour l'installation individuelle d'un kit de tuyau d'aspiration
Spécifications

Données techniques

Tailles Compatible avec les tuyaux G3/4
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 40 x 146 x 40
Domaines d'utilisation
  • Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.