Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 20
Température (°C) max. 150
Pression maximum (bar) 200
Poids avec emballage (kg) 16,4

Inclus dans la livraison

  • Tambour-enrouleur
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