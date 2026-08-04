Equipement d'aspiration, 7m
Kit d'aspiration idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau domestique. Comprend un tuyau d'aspiration de 7 m, prêt à être raccordé et étanche au vide, avec filtre d'aspiration, clapet anti-retour et principe d'étanchéité PerfectConnect.
Le tuyau d'aspiration étanche à la dépression de 7 m avec filtre d'aspiration et d'un diamètre de 3/4" convient parfaitement au prélèvement d'eau à partir de sources alternatives et permet une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans problème de la pompe grâce au principe d'étanchéité PerfectConnect. Le clapet anti-retour intégré empêche l'eau pompée de refluer, ce qui réduit le temps de réaspiration. Le kit d'aspiration peut être très facilement raccordé au côté aspiration des pompes de jardin, des pompes de surpression électroniques et des pompes domestiques pour l'alimentation en eau des ménages. Le kit de raccordement peut également être utilisé comme extension du tuyau d'aspiration. Pour les pompes avec un filetage G1 (33,3 mm).
Caractéristiques et avantages
Tuyau en spirale complet, prêt à l'emploi hermétique avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|7
|Taille du filetage
|G1
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,6
|Poids avec emballage (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|120 x 380 x 380
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.