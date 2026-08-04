Le tuyau d'aspiration étanche à la dépression de 7 m avec filtre d'aspiration et d'un diamètre de 3/4" convient parfaitement au prélèvement d'eau à partir de sources alternatives et permet une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans problème de la pompe grâce au principe d'étanchéité PerfectConnect. Le clapet anti-retour intégré empêche l'eau pompée de refluer, ce qui réduit le temps de réaspiration. Le kit d'aspiration peut être très facilement raccordé au côté aspiration des pompes de jardin, des pompes de surpression électroniques et des pompes domestiques pour l'alimentation en eau des ménages. Le kit de raccordement peut également être utilisé comme extension du tuyau d'aspiration. Pour les pompes avec un filetage G1 (33,3 mm).