Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced

Spécifications

Données techniques

Taille de buse ( ) 25
Pression maximum (bar) 300
Température (°C) max. 60
Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,8
Accessoires
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