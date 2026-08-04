Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|25
|Pression maximum (bar)
|300
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
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Accessoires
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