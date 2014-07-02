Lance double, 960 mm
Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.
Convient particulièrement à un usage agricole (par exemple nettoyage des étables, p. ex.).
Spécifications
Données techniques
|Pression de service max. (bar)
|310
|Longueur (mm)
|960
|Température (°C)
|max. 150
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|1,6
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