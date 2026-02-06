La lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160 offre 4 formes de jets différents en une seule lance d'arrosage : le jet à détergent, le jet plat haute pression, la buse rotative et le jet plat large pour rincer efficacement de grandes zones. Le passage d’un jet à l’autre se fait très facilement, d’un simple geste en tournant la lance. Plus besoin de changer d’embout ! Conçue pour offrir un maximum de confort, la lance Multi Jet est 25 % plus légère que le modèle précédent, tout en restant robuste et agréable à manipuler. Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher K 4 et K 5, elle s’impose comme l’outil polyvalent idéal pour entretenir la maison, le jardin ou encore la voiture.