Lance Multi-jets 4 en 1 pour K 4 - K 5
Lance Multi Jet 4 en 1 avec 4 formes de jet pour nettoyeurs haute pression des séries K 4 et K 5 : avec buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large.
La lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160 offre 4 formes de jets différents en une seule lance d'arrosage : le jet à détergent, le jet plat haute pression, la buse rotative et le jet plat large pour rincer efficacement de grandes zones. Le passage d’un jet à l’autre se fait très facilement, d’un simple geste en tournant la lance. Plus besoin de changer d’embout ! Conçue pour offrir un maximum de confort, la lance Multi Jet est 25 % plus légère que le modèle précédent, tout en restant robuste et agréable à manipuler. Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher K 4 et K 5, elle s’impose comme l’outil polyvalent idéal pour entretenir la maison, le jardin ou encore la voiture.
Caractéristiques et avantages
Sélection du jet adapté en tournant la lance d'arrosage
- Plus besoin de perdre du temps à changer de lance d’arrosage.
Quatre formes de jets en une seule lance d'arrosage
- Buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large, pour un travail flexible.
Avec aide au montage sur la lance de pulvérisation
- Pour une installation et une utilisation correctes.
25 %* de poids en moins
- Plus de confort et de simplicité d'utilisation.
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 et K 5
- Parfait pour une installation ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|450 x 59 x 59
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97) /
* Par rapport au poids du modèle précédent, la lance Multi Jet 3 en 1 MJ de Kärcher.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures
- Façades de petites maisons
- Appareils et outils de jardinage
- Surfaces dans la maison et le jardin