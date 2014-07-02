Poignée-pistolet haut de gamme Food
Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d’eau allant jusqu’à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.
Les matériaux de qualité alimentaire et résistant à l’eau offrent les meilleures conditions pour l’utilisation dans l’artisanat et l’industrie alimentaire. Raccord pour flexibles HP M 22 × 1,5. Poignée-pistolet haut de gamme Food 9 4.775-825.0 Raccord rapide10 6.401-458.0 Pour permuter rapidement
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|300
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids avec emballage (kg)
|1