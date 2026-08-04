Le préfiltre pour pompe convient à toutes les pompes de jardin courantes, aux pompes de surpression électroniques et aux pompes domestiques dotées d'un filetage de raccordement G1 (33,3 mm) - en particulier les appareils sans filtre intégré ayant un débit allant jusqu'à 6 000 l/h. Le préfiltre protège efficacement la pompe contre les grosses particules de saleté ou de sable, ce qui augmente sa durée de vie. La couche filtrante peut être retirée pour être nettoyée. La taille des mailles du filtre fin est de 250 µm (0,25 mm). Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des accessoires BP assure un montage exceptionnellement facile et une étanchéité très fiable, ce qui garantit un fonctionnement sans problème de la pompe.