Préfiltre pour pompe, large
Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.
Le préfiltre pour pompe convient à toutes les pompes de jardin courantes, aux pompes de surpression électroniques et aux pompes domestiques dotées d'un filetage de raccordement G1 (33,3 mm) - en particulier les appareils sans filtre intégré ayant un débit allant jusqu'à 6 000 l/h. Le préfiltre protège efficacement la pompe contre les grosses particules de saleté ou de sable, ce qui augmente sa durée de vie. La couche filtrante peut être retirée pour être nettoyée. La taille des mailles du filtre fin est de 250 µm (0,25 mm). Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des accessoires BP assure un montage exceptionnellement facile et une étanchéité très fiable, ce qui garantit un fonctionnement sans problème de la pompe.
Caractéristiques et avantages
Filtre amovible
- Le filtre peut être nettoyé sous l'eau courante, ce qui permet de le réutiliser sans cesse.
Pré-filtre pour la pompe
- Pour les pompes ayant un débit d'eau allant jusqu'à 6 000 l/h.
Pré-filtre
- Pour une protection supplémentaire de la pompe contre les grosses particules de saleté ou le sable.
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|Jusqu'à 6000 l/h taille des mailles : 250 μm (0,25 mm)
|Pression (bar)
|8
|Taille des mailles (mm)
|0,25
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,1
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|120 x 220 x 316
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Protège la pompe d'évacuation contre de grandes particules d'ordures.