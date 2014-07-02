Raccord fileté pour lance haute pression

Avec protection pour les buses haute pression et les Powerbuses M 18 × 1,5.

Pour protéger et fixer les Powerbuses Kärcher sur une lance (M 18 x 1,5 fil. int.).

Spécifications

Données techniques

filetage M18 x 1,5
Filetage du raccord M22 x 1,5
Appareils compatibles
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