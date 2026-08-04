Le kit d'installation peut être raccordé directement à la pompe et contient un tuyau d'aspiration de 3,5 mètres de diamètre 3/4", étanche au vide, permettant de prélever de l'eau à partir d'autres sources. Équipé d'un filtre d'aspiration et d'un clapet anti-retour, le kit d'aspiration est extrêmement facile à raccorder au côté aspiration des pompes de jardin, des pompes de surpression électroniques et des pompes domestiques pour l'alimentation en eau de service des ménages. Le clapet anti-retour intégré est idéal pour empêcher l'eau pompée de refluer et réduire le temps de réaspiration. Peut également être utilisé comme rallonge pour le jeu de tuyaux en spirale. Pour les pompes avec un filetage de raccordement G1 (33,3 mm). Le principe d'étanchéité Kärcher PerfectConnect des accessoires BP signifie également qu'ils peuvent être assemblés exceptionnellement facilement, offrant une étanchéité très fiable afin d'assurer un fonctionnement sans problème de la pompe.