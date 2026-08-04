Suction kit, 3.5 m
Prêt à être raccordé et étanche au vide : Le kit d'aspiration comprend un tuyau d'aspiration de 3,5 m, un filtre d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau de service dans la maison.
Le kit d'installation peut être raccordé directement à la pompe et contient un tuyau d'aspiration de 3,5 mètres de diamètre 3/4", étanche au vide, permettant de prélever de l'eau à partir d'autres sources. Équipé d'un filtre d'aspiration et d'un clapet anti-retour, le kit d'aspiration est extrêmement facile à raccorder au côté aspiration des pompes de jardin, des pompes de surpression électroniques et des pompes domestiques pour l'alimentation en eau de service des ménages. Le clapet anti-retour intégré est idéal pour empêcher l'eau pompée de refluer et réduire le temps de réaspiration. Peut également être utilisé comme rallonge pour le jeu de tuyaux en spirale. Pour les pompes avec un filetage de raccordement G1 (33,3 mm). Le principe d'étanchéité Kärcher PerfectConnect des accessoires BP signifie également qu'ils peuvent être assemblés exceptionnellement facilement, offrant une étanchéité très fiable afin d'assurer un fonctionnement sans problème de la pompe.
Caractéristiques et avantages
Tuyau en spirale complet, prêt à l'emploi hermétique avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|3,5
|Taille du filetage
|G1
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,9
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|80 x 380 x 380
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.