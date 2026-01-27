Agent dʼentretien PressurePro RM 110, 10l

Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude. La nouvelle formule offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusquʼà 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit dʼeau des nettoyeurs HDS.