Nettoyant pour moquettes à séchage rapide CarpetPro RM 767, 10l

Le détergent liquide à séchage rapide pour moquettes CarpetPro RM 767 est destiné aux revêtements textiles et capitonnages. Il élimine les odeurs désagréables et améliore l'hygiène des sols.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 6,4
Poids (kg) 10,2
Poids avec emballage (kg) 10,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 188 x 307
Domaines d'utilisation
  • Entretien de voiture
  • Surfaces textiles
