Nettoyant pour moquettes à séchage rapide CarpetPro RM 767, 10l
Le détergent liquide à séchage rapide pour moquettes CarpetPro RM 767 est destiné aux revêtements textiles et capitonnages. Il élimine les odeurs désagréables et améliore l'hygiène des sols.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|6,4
|Poids (kg)
|10,2
|Poids avec emballage (kg)
|10,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles