Nettoyant pour moquettes RM 760 CarpetPro en tablettes, 200Pastilles

Détergent RM 760 CarpetPro tablettes, nettoyant puissant pour injection-extraction. Doté de la technologie d'encapsulation I-capsol. Son utilisation permet de gagner jusqu'à 50% de temps de séchage.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (Pastilles) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 8,9
Poids avec emballage (kg) 3,7
Propriétés
  • Efficace pour le nettoyage par injcetion-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
  • Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
  • La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sèchent rapidement.
  • Temps de séchage réduit
  • Protection de la peau grâce à un l'emballage des tablettes
  • Tablettes solubles dans du film hydrosoluble qui favorise le nettoyage
  • Respectueux des matériaux
  • Efficace à toutes les températures.
  • Sans agents de blanchiment
  • Améliore l’hygiène du sol
  • Odeur fraîche
  • Sous forme de tablette
Nettoyant pour moquettes RM 760 CarpetPro en tablettes, 200Pastilles
Nettoyant pour moquettes RM 760 CarpetPro en tablettes, 200Pastilles
Nettoyant pour moquettes RM 760 CarpetPro en tablettes, 200Pastilles
Nettoyant pour moquettes RM 760 CarpetPro en tablettes, 200Pastilles
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • H335 Peut irriter les voies respiratoires
  • P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
  • P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
  • Entretien de voiture
  • Surfaces textiles