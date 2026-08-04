Nettoyant pour moquettes RM 760 CarpetPro en tablettes, 200Pastilles
Détergent RM 760 CarpetPro tablettes, nettoyant puissant pour injection-extraction. Doté de la technologie d'encapsulation I-capsol. Son utilisation permet de gagner jusqu'à 50% de temps de séchage.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (Pastilles)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|8,9
|Poids avec emballage (kg)
|3,7
Propriétés
- Efficace pour le nettoyage par injcetion-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
- Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sèchent rapidement.
- Temps de séchage réduit
- Protection de la peau grâce à un l'emballage des tablettes
- Tablettes solubles dans du film hydrosoluble qui favorise le nettoyage
- Respectueux des matériaux
- Efficace à toutes les températures.
- Sans agents de blanchiment
- Améliore l’hygiène du sol
- Odeur fraîche
- Sous forme de tablette
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles