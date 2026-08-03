Το ακροφύσιο μεγάλου μήκους(350 mm) είναι από φλογοεπιβραδυντικό υλικό και επιτρέπει την αναρρόφηση κρύας στάχτης σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως, π.χ. καμινάδες, σόμπες με πλακάκια ή ψησταριές. Το ακροφύσιο μεγάλου μήκους για πουρί είναι κατάλληλο ως συμπληρωματικό εξάρτημα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής αναρρόφησης από τη σειρά Home & Garden.