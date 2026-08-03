Ακροφύσιο μεγάλου μήκους
Ακροφύσιο μεγάλου μήκους (350 mm) από φλογοεπιβραδυντικό υλικό για την αναρρόφηση κρύας στάχτης. Κατάλληλο για όλες τις οικιακές σκούπες στάχτης και ξηρής αναρρόφησης Kärcher.
Το ακροφύσιο μεγάλου μήκους(350 mm) είναι από φλογοεπιβραδυντικό υλικό και επιτρέπει την αναρρόφηση κρύας στάχτης σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως, π.χ. καμινάδες, σόμπες με πλακάκια ή ψησταριές. Το ακροφύσιο μεγάλου μήκους για πουρί είναι κατάλληλο ως συμπληρωματικό εξάρτημα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής αναρρόφησης από τη σειρά Home & Garden.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλη για τις σκούπες στάχτης Kärcher
Από φλογοεπιβραδυντικό υλικό
Με πολύ μεγάλο μήκος για δυσπρόσιτα σημεία σε καμινάδες, σόμπες με πλακάκια ή ψησταριές
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|350 x 41 x 41
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Τζάκια, σόμπες κ.λπ.
- Ψησταριές