DB 120, Φυσητήρας Ρύπων για K 2–K 3
Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.
Χάρη στο ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry, ο φυσητήρας ρύπων απομακρύνει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους και ξαναδίνει στις επιφάνειες τη λάμψη τους. Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη απομακρύνει ξεκούραστα τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και επαναφέρει γρήγορα, για παράδειγμα, τις επιφάνειες με βρύα ή τις φθαρμένες επιφάνειες. Ο φυσητήρας ρύπων παρέχει επίσης απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες. Κατάλληλος για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 και K 3.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
100% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το τυπικό επίπεδο ακροφύσιο της Kärcher.
Σύνδεση μπαγιονέτ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Βρύα