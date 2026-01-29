Χάρη στο ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry, ο φυσητήρας ρύπων απομακρύνει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους και ξαναδίνει στις επιφάνειες τη λάμψη τους. Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη απομακρύνει ξεκούραστα τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και επαναφέρει γρήγορα, για παράδειγμα, τις επιφάνειες με βρύα ή τις φθαρμένες επιφάνειες. Ο φυσητήρας ρύπων παρέχει επίσης απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες. Κατάλληλος για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 και K 3.