DB 120, Φυσητήρας Ρύπων για K 2–K 3

Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.

Χάρη στο ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry, ο φυσητήρας ρύπων απομακρύνει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους και ξαναδίνει στις επιφάνειες τη λάμψη τους. Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη απομακρύνει ξεκούραστα τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και επαναφέρει γρήγορα, για παράδειγμα, τις επιφάνειες με βρύα ή τις φθαρμένες επιφάνειες. Ο φυσητήρας ρύπων παρέχει επίσης απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες. Κατάλληλος για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 και K 3.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
100% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το τυπικό επίπεδο ακροφύσιο της Kärcher.
Σύνδεση μπαγιονέτ
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 450 x 41 x 41

Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).

Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Ακόμη και επίμονοι ρύποι
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Βρύα