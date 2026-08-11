Εξάρτημα για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό παροχής νερού 1,100-1.300 l/h: το iSolar 400 είναι υδροκίνητη κεφαλή δισκοειδής βούρτσα με πλάτος εργασίας 400 mm. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρού έως μεσαίου μεγέθους, καθώς είναι ελαφρύ και εύκολο στον χειρισμό. Αυτό σημαίνει τα υπερυψωμένα συστήματα μπορούν επίσης να καθαρίζονται γρήγορα και εύκολα.