iSolar 400 Advanced
Η υδροκίνητη δισκοειδής κεφαλή της βούρτσας iSolar 400 (πλάτος εργασίας (400 mm) σχεδιάστηκε για ρυθμό παροχής νερού 1.100-1.300 l/h. Για φωτοβολταϊκά συστήματα μικρού και μεσαίου μεγέθους (συμπεριλαμβανομένων των υπερυψωμένων συστημάτων).
Εξάρτημα για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό παροχής νερού 1,100-1.300 l/h: το iSolar 400 είναι υδροκίνητη κεφαλή δισκοειδής βούρτσα με πλάτος εργασίας 400 mm. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρού έως μεσαίου μεγέθους, καθώς είναι ελαφρύ και εύκολο στον χειρισμό. Αυτό σημαίνει τα υπερυψωμένα συστήματα μπορούν επίσης να καθαρίζονται γρήγορα και εύκολα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|1100 / 1300
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Διάμετρος (mm)
|400
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,5
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός συστημάτων ηλιακών πάνελ