Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής σκόνης Kärcher
Στιβαρό, πλατύ φίλτρο ειδικά για ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής σκόνης. Για μόνιμη δύναμη καθαρισμού.
Ανθεκτικό, πλατύ φίλτρο ειδικά για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης. Για μόνιμη δύναμη καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για τις ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 3 AD 2 και AD 4 Premium
Για σταθερή ισχύς αναρρόφησης
Εύκολα ανταλλάξιμη
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|197 x 97 x 48
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Απομάκρυνση στάχτης