Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής σκόνης Kärcher

Στιβαρό, πλατύ φίλτρο ειδικά για ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής σκόνης. Για μόνιμη δύναμη καθαρισμού.