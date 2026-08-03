Σετ σύνδεσης για το σπίτι για σωλήνες G3/4
Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Το οικιακό σετ σύνδεσης για σωληνώσεις (G3/4) και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.
Ο εύκαμπτος σωλήνας PrimoFlex®, μήκους 1,5 m και διαμέτρου 1/2", που μειώνει τον θόρυβο, χρησιμοποιείται ως εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτες σωληνώσεις G3/4. Η χρήση του εύκαμπτου σωλήνα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες δονήσεις. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε σημαντική μείωση του θορύβου. Το σετ περιλαμβάνει ένα εξάρτημα σύνδεσης 3/4" για οικιακούς σωλήνες νερού και ένα εξάρτημα σύνδεσης G1 που πρέπει να εγκατασταθεί στην αντλία. Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP σημαίνει πολύ εύκολη συναρμολόγηση και εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση για την απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος σωλήνας
- Το αποτέλεσμα είναι λιγότερες δονήσεις και σημαντικά μειωμένη μετάδοση θορύβου στο σύστημα άκαμπτων σωληνώσεων.
Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης για άκαμπτες σωληνώσεις
- Για σύνδεση με την αντλία παροχής νερού για οικιακές εργασίες. Συνήθως, τα συστήματα σωληνώσεων δεν φτάνουν στο σημείο εγκατάστασης της αντλίας. Συνιστούμε να συνδέετε την αντλία στη σωλήνωση με έναν εύκαμπτο σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|219 x 59 x 246
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια