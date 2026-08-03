Ο εύκαμπτος σωλήνας PrimoFlex®, μήκους 1,5 m και διαμέτρου 1/2", που μειώνει τον θόρυβο, χρησιμοποιείται ως εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτες σωληνώσεις G3/4. Η χρήση του εύκαμπτου σωλήνα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες δονήσεις. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε σημαντική μείωση του θορύβου. Το σετ περιλαμβάνει ένα εξάρτημα σύνδεσης 3/4" για οικιακούς σωλήνες νερού και ένα εξάρτημα σύνδεσης G1 που πρέπει να εγκατασταθεί στην αντλία. Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP σημαίνει πολύ εύκολη συναρμολόγηση και εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση για την απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών.