Premium σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού 3/4" (19 mm) με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση με πρακτικό σύστημα κλικ. Το σετ συνδέσμων έχει σχεδιαστεί για αυξημένη ροή νερού και είναι κατάλληλο για όλες τις αναφερθείσες αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).