Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)
Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.
Premium σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού 3/4" (19 mm) με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση με πρακτικό σύστημα κλικ. Το σετ συνδέσμων έχει σχεδιαστεί για αυξημένη ροή νερού και είναι κατάλληλο για όλες τις αναφερθείσες αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλη διάμετρος
- Για αυξημένη ροή νερού
Περιλαμβάνει αντάπτορα βρύσης
- Για γρήγορη σύνδεση του συνδέσμου και της αντλίας
Πρακτικό σύστημα click-on
- Διευκολύνει τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων στην αντλία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|84 x 59 x 59
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων